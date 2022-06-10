Ucuz ekmeğe kurşun, fırıncı Osman'ı yıldırmadı

Ucuz ekmek saldırganı ev hapsine mahkum edildi, fırıncı 4 liraya yükselen ekmeği 3,5 liradan satmaya başladı

Fiyattan memnun olan vatandaşlar, 4'er 5'er ekmek alıyor

Fırıncı Osman Soylu: "Halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz"

Vatandaşlar: "Ekmek ucuza satılabiliyorsa, diğer ürünler de satılabilir"

ANTALYA Antalya'da ucuz ekmek sattığı gerekçesiyle meslektaşının av tüfeğiyle saldırısına uğrayan fırıncı, ekmeği ucuza satmaya devam ediyor. Saldırı sonrası 4 lira ekmeği 3,5 liraya satmaya başlayan fırıncı vatandaşların da takdirini kazanırken, polis tarafından yakalanıp hakim karşısına çıkan saldırgan ev hapsine çarptırıldı. Fiyattan memnun olan vatandaşlar ise, "Ekmek ucuza satılabiliyorsa, diğer ürünler de satılabilir" görüşünü dile getirdi.

Antalya'da geçtiğimiz gün ekmek 3 lirayken 2 lira 25 kuruşa sattığı gerekçesiyle 9 aylık hamile eşi ve kendisi işyerindeyken meslektaşı İ. A.'nın tüfekli saldırısına uğrayan fırıncı Osman Soylu, kentte 1 lira zam uygulanıp 4 liraya çıkan 210 gram ekmeği, saldırıya rağmen bugün itibariyle 3,5 liradan satmaya başladı. Ucuz ekmek satan fırına rağbet gösteren vatandaşlar da fiyattan oldukça memnun olup, dörder, beşer ekmek aldığı gözlendi.

"Saldırgan ev hapsinde"

Yaşadığı talihsiz saldırıyı değerlendiren Soylu, "Biz zaten fiyatı 3,5 liraya çekecektik. Arkadaş biraz erken davrandı. Yapılmaması gereken bir hareketti. İçeride müşterimiz, çalışan personelimiz vardı. Şuanda ev hapsinde olduğunu duyduk. Tedirginliğimiz devam ediyor. Yine uygun satıyoruz. Saat 11 de bunu yapabilen bir arkadaş, her şeyi yapabilir" dedi.

"Ucuz satıyoruz diye kötü mal kullandığımız düşünülmesin"

Halkın yanında olmak için ekmeği 3,5 liradan sattığını ifade eden Soylu, "Şuandaki fiyatımızı ham maddeler çok arttığı için 3,5 yaptık. Şuan 4 lira ama bugün itibariyle 3,5 liraya veriyoruz. Bu şekilde halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Genelde yoğun oluyoruz, vatandaşlarımız memnun. Ucuz satıyoruz diye, kötü mal kullanmıyoruz. Gramajı da 210 gram 4 lira olan ekmekle aynı. Denetlemeden de geçiyoruz" diye konuştu.

"10 tane ekmek alan kişiler var"

Osman Soylu'nun uyguladığı fiyat politikasından da bölge halkı oldukça memnun. Mahallelilerden Erol Yurt, "3 liraya versinler, oradan alırlar. Gayet uygun fiyat. Gramajını bilmeyiz ama normal ekmek. Olayı da sosyal medyadan duydum. Yapılan yanlış. Herkes istediği fiyattan satabilir. Kaç senedir biz bu fırından alıyoruz, memnunuz. Herkes 4 liraya verirken, burası 3,5 liraya veriyor. Ben iki tane alıyorum 1 lira kar yapıyorum ama günde 10 tane ekmek alan kişiler var" diye konuştu.

"Ekmek ucuza satılabiliyorsa, diğer ürünler de satılabilir"

Bir diğer vatandaş Abdullah Işıldak da, "Devamlı buradan alıyoruz. Ucuzluktan ziyade kalitesi de iyi. Fiyat çok uygun. Normalde 2,25 liraydı önce, şuanda 3,5 TL. Arkadaşı takdir ediyorum. Fiyatlar yükseldi. Ekmek ucuz satılabiliyorsa burada, diğer ürünlerin de ucuz satılabilmesi mümkün" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz Perşembe günü saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki Osman Soylu'ya ait fırına, meslektaşı İ.A., ekmeği ucuza sattığı gerekçesiyle otomobilinden çıkardığı av tüfeğiyle ateş etmiş, işyerinin camları tuzla buz olmuştu. Olayda saçmalar fırının içerisindeki dondurma dolabına isabet ederken, bu sırada işyerinde bulunan Osman Soylu ve 9 aylık hamile eşi Funda Soylu ile diğer personeller büyük korku yaşamıştı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, saldırgan Kepez Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanmıştı.