Ucuz ekmek satan fırıncıya dava
1 saat önce
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncı Kazım Balaban'a, 400 gram ekmeği 1 liraya sattığı için diğer fırıncılar tarafından 'haksız rekabet' iddiasıyla dava açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:48 Kaynak: DHA
BURSA'nın Mustafakemalpaşa
ilçesinde fırıncı Kazım Balaban
'a, 400 gram ekmeği 1 liraya sattığı için diğer fırıncılar tarafından 'haksız rekabet' iddiasıyla dava açıldı. Bursa
'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 yıldır fırıncılık yapan Kazım Balaban, 400 gramlık ekmeği 1 TL'ye sattı. İlçedeki diğer fırıncılar, Balaban'ı haksız rekabete sebep olduğu gerekçesiyle mahkemeye verdi. Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi'nce davaya bilirkişi atandı. Bilirkişi raporunda Balaban'ın 1 liraya sattığı ekmeğin maliyetinin 1 lira 65 kuruş olduğu vurguladı. Unu toplu şekilde ve nakit aldıkları için maliyetin düştüğünü, iş yerinin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve sadece kendi fırınında elden satış yaptığını ifade eden Kazım Balaban, düşük maliyeti vatandaşa yansıtmak istediklerini söyledi. Dava süreci devam ederken, Balaban ile ilçedeki diğer fırıncılar, mahkemenin vereceği kararı bekliyor.
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