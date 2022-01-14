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UCUZ EKMEK SATAN FIRININ ŞOFÖRÜNÜ BACAĞINDAN VURDULAR - Son Dakika

UCUZ EKMEK SATAN FIRININ ŞOFÖRÜNÜ BACAĞINDAN VURDULAR

14.01.2022 11:24

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bakkallara ucuz ekmek satan fırının şoförü Zühtü Ateş'e (36) ekmek dağıttığı sırada, 'Kaça satıyorsun ulan' diyen kişi tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bakkallara ucuz ekmek satan fırının şoförü Zühtü Ateş'e (36) ekmek dağıttığı sırada, 'Kaça satıyorsun ulan' diyen kişi tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu. Yaralanan Zühtü Ateş tedavi altına alındı.

Olay sabah saatlerinde, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fırında çalışan Zühtü Ateş, bakkala ekmek getirdiği sırada 2 kişi yanına geldi. Zühtü Ateş'e, 'Ekmeği kaça satıyorsun ulan' diyen kişi tabanca ile bacağına ateş etti. 2 kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Zühtü Ateş, yaklaşık 500 metre ilerideki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Sol bacağından yaralanan Zühtü Ateş tedavi altına alındı.

Bakkallara daha uyguna ekmek veren fırının yetkilileri, olayın ucuz ekmek sattıkları için rakipleri tarafından gözdağı verilmek istendiğinden kaynaklandığını tahmin ettiklerini ileri sürdü. Polis konuyla ilgili soruşturma başlatırken, 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

UCUZ EKMEK SATAN FIRININ ŞOFÖRÜNÜ BACAĞINDAN VURDULAR
UCUZ EKMEK SATAN FIRININ ŞOFÖRÜNÜ BACAĞINDAN VURDULAR
UCUZ EKMEK SATAN FIRININ ŞOFÖRÜNÜ BACAĞINDAN VURDULAR

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Kazım Karabekir, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: UCUZ EKMEK SATAN FIRININ ŞOFÖRÜNÜ BACAĞINDAN VURDULAR - Son Dakika
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