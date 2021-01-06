Ucuz enerji ile Almanya'da yıllık enflasyon değişmedi - Son Dakika

Ucuz enerji ile Almanya'da yıllık enflasyon değişmedi

06.01.2021 16:59
Ucuz enerji ile Almanya'da yıllık enflasyon değişmedi, System.String[]

Almanya'da Kasım 2020'de yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle geçen ay değişmeyerek Ocak 2015'ten bu yana en düşük seviyede kalmayı sürdürdü.

Almanya'da Kasım 2020'de yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle geçen ay değişmeyerek Ocak 2015'ten bu yana en düşük seviyede kalmayı sürdürdü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede kasımda yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, beklentilere paralel aralık ayında değişmedi.

Enflasyonun geçen ay eksi seviyesinde kalmasında, hanehalkının kullandığı enerji fiyatlarındaki yüzde 6'lık azalış ve tüketim mallarındaki KDV indirimi etkili olurken, yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin epey altında yer aldı.

Gıda fiyatlarının aralıkta yıllık bazda yüzde 0,5 artması ise dikkati çekti.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydetti.

Destatis, 2019'daki yüzde 1,4'lük enflasyonun ardından enflasyonun geçen yıl (ortalama) yüzde 0,5 olduğunu duyurdu. Bu da 2016'dan beri en düşük ortalama enflasyon olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise aralıkta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde eksi 0,7 seviyesinde kaldı.

Enflasyon, Almanya, Enerji, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ucuz enerji ile Almanya'da yıllık enflasyon değişmedi - Son Dakika


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