Ucuz halı izdihamı... Mağaza ruhsatsız çıkınca ekipler vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı - Son Dakika
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Ucuz halı izdihamı... Mağaza ruhsatsız çıkınca ekipler vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı

17.08.2022 13:33
Ucuz halı izdihamı... Mağaza ruhsatsız çıkınca ekipler vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı

Ucuz halı izdihamı... Mağaza ruhsatsız çıkınca ekipler vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı Kavga ihbarıyla olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri ruhsatsız olan mağazanın kapatıldığını anons ederek vatandaşları dağıtmaya çalıştı Adana'nın Kozan ilçesinde bugün açılışını "zararına...

Ucuz halı izdihamı... Mağaza ruhsatsız çıkınca ekipler vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı

Kavga ihbarıyla olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri ruhsatsız olan mağazanın kapatıldığını anons ederek vatandaşları dağıtmaya çalıştı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bugün açılışını "zararına satışlar" diyerek yüzde 70 indirimle halı ve yorgan satan mağazada izdiham çıktı. Kavga ihbarıyla olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri ruhsatsız olan mağazanın kapatıldığını anons ederek vatandaşları dağıtmaya çalıştı.

Cumhuriyet Mahallesi, Şıh Efendi Bulvarı'nda açılışı yapılan bir mağaza indirimli ürün nedeniyle izdiham yaşandı. İzdiham sırasında kavga çıkması üzerine polis ve zabıta ekipleri mağazaya geldi. Vatandaşlar kucaklarına aldıkları halı ve yorganları almaya çalışırken zabıt ekipleri ve polisler iş yerinin ruhsatsız olduğunu belirterek mağazanın mühürlendiğini duyurdu.

Yaşanan izdihamda mağaza içini boşaltan zabıta ve polis ekipleri dışarıda bekleyen vatandaşları anonslarla uzaklaştırmaya çalıştı. Polis ekipleri ve zabıt ekipleri tüm müdahalelere rağmen mağazadan ürün almak isteyen vatandaşları güçlükle bölgeden uzaklaştırdı.

Zabıta ekipleri mağazanın ruhsatı olmadığını belirterek mağazanın mühürleneceğini vatandaşlara anlatmaya çalıştı.

Mağaza kapısına "Depoyu su basması nedeni ile tüm ürünler yüzde 70 indirimle zararına satılacaktır" afişleri dikkat çekerken yaşanan izdihamda terliği mağaza içinde kalan bir vatandaş ise terliğini ve halı almak için dakikalarca zabıta ekiplerini içeri girmek için ikna etmeye çalıştı.

Kozan Belediyesi zabıta ekipleri, ruhsat olmadığı için iş yerinin mühürleneceğini, yasal eksikliklerin tamamlanmasının ardından iş yerinin açılacağını belirtti.

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Kaynak: İHA

Zabıta, Kozan, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ucuz halı izdihamı... Mağaza ruhsatsız çıkınca ekipler vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ucuz halı izdihamı... Mağaza ruhsatsız çıkınca ekipler vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı - Son Dakika
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