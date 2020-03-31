Son Dakika › Güncel › 'Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez' - Son Dakika
"Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez"
6 saat önce
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını eleştirenlere tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını eleştirenlere tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır. Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:55 Kaynak: İHA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek