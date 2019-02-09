Ucuz iş gücünün avantajı azalıyor
1 saat önce
MGI araştırmasına göre, toplamda ihracat artmasına rağmen, küresel ihracatın oranı, yapılan üretime oranla azalıyor.
MGI araştırmasına göre, toplamda ihracat artmasına rağmen, küresel ihracatın oranı, yapılan üretime oranla azalıyor. Çünkü başta Çin
olmak üzere büyüyen pazarlar, yurtiçinde ürettiklerinden daha fazla tüketmeye başladı. Küresel ekonomide 'en düşük ücretli iş gücü arayışı' giderek azalıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:05
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