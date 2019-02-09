Son Dakika Haberleri: Ucuz iş gücünün avantajı azalıyor

Ucuz iş gücünün avantajı azalıyor

1 saat önce

MGI araştırmasına göre, toplamda ihracat artmasına rağmen, küresel ihracatın oranı, yapılan üretime oranla azalıyor.

Ucuz iş gücünün avantajı azalıyor, System.String[]
MGI araştırmasına göre, toplamda ihracat artmasına rağmen, küresel ihracatın oranı, yapılan üretime oranla azalıyor. Çünkü başta Çin olmak üzere büyüyen pazarlar, yurtiçinde ürettiklerinden daha fazla tüketmeye başladı. Küresel ekonomide 'en düşük ücretli iş gücü arayışı' giderek azalıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:05 

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Ekonomi
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