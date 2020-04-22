Üçüz kız kardeşlerin gülümseten 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

Üçüz kız kardeşlerin gülümseten 23 Nisan kutlaması

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde üçüz kız kardeşler, 23 Nisan'ı birlikte kutladı. İkisi az gören üçüzlerin kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu.

TBMM'nin kuruluşunun ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı, koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda kutlanamasa da bu bayramın sahibi çocuklar evlerini bayram yerine çeviriyor. Bunun en güzel örneklerinden biri de Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'nde yaşandı.

Turizmci Mahir Göker ile Zehra Sakarya Göker'in 6 yaşındaki üçüz kızları evlerini bayram yerine çevirdi. İnci Melek Göker ve İpek Nisa Göker; kardeşleri İlay Nur Göker'e göre daha az görürken, Süleyman Yılmaz Anaokulu öğrencisi olan üçüzler 23 Nisan'ı birlikte kutladı. Kızlardan piyano dersi alan İpek Nisa Göker, 23 Nisan şarkısını çalıp, söylerken, kardeşler daha sonra birlikte İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Üç kardeş birlikte şarkılar söyleyerek, dans ederek bayramı kutladı.

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Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)-