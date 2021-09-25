'UCUZ KONTEYNER' DOLANDIRICILARI YAKALANDI - Son Dakika

'UCUZ KONTEYNER' DOLANDIRICILARI YAKALANDI

İNTERNETTE düşük fiyatlı konteyner ilanı yayınlayarak, para veren vatandaşları dolandıran 9 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalandı.

İNTERNETTE düşük fiyatlı konteyner ilanı yayınlayarak, para veren vatandaşları dolandıran 9 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek, para yatıran vatandaşları dolandıranları takibe aldı. Kocaeli, İstanbul ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonla 9 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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