'Ucuz konteyner' ilanıyla 73 kişiyi dolandıran şüphelilere eş zamanlı operasyon - Son Dakika
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'Ucuz konteyner' ilanıyla 73 kişiyi dolandıran şüphelilere eş zamanlı operasyon

20.05.2022 10:12
'Ucuz konteyner' ilanıyla 73 kişiyi dolandıran şüphelilere eş zamanlı operasyon

ticaret sitelerine düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek, ikna ettikleri ve kaparo aldıkları 73 kişiyi dolandırdığı belirlenen 17 şüpheli, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde yakalandı.

E-ticaret sitelerine düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek, ikna ettikleri ve kaparo aldıkları 73 kişiyi dolandırdığı belirlenen 17 şüpheli, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, e-ticaret sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, 17 şüphelinin, e-ticaret sitelerine düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek, ikna ettikleri ve kaparo aldıkları 73 kişiyi dolandırdıklarını tespit etti. Şüpheliler, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde gözaltına alındı. - KOCAELİ

'Ucuz konteyner' ilanıyla 73 kişiyi dolandıran şüphelilere eş zamanlı operasyon
'Ucuz konteyner' ilanıyla 73 kişiyi dolandıran şüphelilere eş zamanlı operasyon
'Ucuz konteyner' ilanıyla 73 kişiyi dolandıran şüphelilere eş zamanlı operasyon
'Ucuz konteyner' ilanıyla 73 kişiyi dolandıran şüphelilere eş zamanlı operasyon
'Ucuz konteyner' ilanıyla 73 kişiyi dolandıran şüphelilere eş zamanlı operasyon

YORUMLAR
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Kocaeli ve İstanbul'da 'düşük fiyatlı konteyner' vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 17 şüpheli yakalandı Kocaeli ve İstanbul'da 'düşük fiyatlı konteyner' vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 17 şüpheli yakalandı Bu dükkana ismi için geliyorlar Bu dükkana ismi için geliyorlar
Kaynak: İHA

E ticaret, İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Ucuz konteyner' ilanıyla 73 kişiyi dolandıran şüphelilere eş zamanlı operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Ucuz konteyner' ilanıyla 73 kişiyi dolandıran şüphelilere eş zamanlı operasyon - Son Dakika
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