Ucuz konuta 10 kat talep geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ucuz konuta 10 kat talep geldi - Son Dakika

Ucuz konuta 10 kat talep geldi

6 saat önce

TOKİ'nin dar gelirliler için başlattığı ucuz konut kampanyasına büyük ilgi var. İlk 3 günde 130 bin başvurunun geldiği kampanyaya başvurular 15 Ocak tarihine kadar devam edecek.

TOKİ'nin dar gelirliler için başlattığı ucuz konut kampanyasına büyük ilgi var. İlk 3 günde 130 bin başvurunun geldiği kampanyaya başvurular 15 Ocak tarihine kadar devam edecek. Bu konutlar için gelen talep 1 milyona yaklaştı.

Yatay mimari anlayışla mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edilecek konutlardan en çok 3+1 olanlar tercih edildi. 338 bin kişi 3+1 konut isterken 273 bin kişi de 2+1 konutu tercih etti. Konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı oluşturulan konutların fiyatının 140 ila 210 bin TL arasında olması bekleniyor. 2+1 konutlar 894 lira, 3+1'ler ise 1.022 liradan başlayan taksitlerle satılacak. Bu konutlara başvuru yapabilmek için 25 yaşını doldurmuş olmak, üzerinde herhangi bir taşınmaz tapusu bulunmamak ve aylık hane halkı gelirinin 5 bin 500 liranın altında olması gerekiyor.

(İHA)

Ucuz konuta 10 kat talep geldi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:55 Kaynak: İHA
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