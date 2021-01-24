Ucuz Olana Değil İhtiyaç Olana Yatırım Yapın. Rekabetçi Piyasalarda Başarının Kuralları!

Connected System Kurucu Ortağı ve CEO'su Ferhan Köksal, rekabetçi piyasada başarılı olmak için yapılması gerekenleri açıkladı.

Rekabetin, her alanda karşımıza çıktığını, günümüzde herkesin herşeye ulaşabildiğini söyleyen Köksal, strateji olmadığında rekabette başarı sağlamanın mümkün olmayacağını belirtti.

Sürdürülebilirlik açısından iyi plana sahip olup iyi bir analiz yapmak gerektiğini vurgulayarak kurumlar ve organizasyonlara ucuz olana değil, ihtiyaç olana yatırım yapma önerisinde bulundu.

Köksal, "doğru işe, doğru insan, iyi bir insan kaynağı yatırımıyla sürdürülebilir olmak başarıyı getirecektir" dedi.