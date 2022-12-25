'Ucuz otomobil ilanı' ile dolandıranların yöntemini DHA ekibi ortaya çıkardı

TÜRKİYE'de son günlerde araç alım-satımı için yoğun kullanılan bir e-Ticaret sitesinin aynısını yapıp, kurdukları sahte ödeme sistemine yönlendiren dolandırıcılar, vatandaşları mağdur ediyor. DHA ekibi, site üzerinde fark ettiği dolandırıcıyla iletişime geçip, araç satışı için konuştu. Telefonun ucundaki dolandırıcı, sahte ilan olduğunu fark ettiklerini belirten ekibe, "Bizim öyle işlerle işimiz olmaz. Yok daha neler " ifadelerini kullanıp, telefonu kapattı ve bir daha kendisine ulaşılamadı.

Son günlerde internet üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yapanlara yönelik emniyet ve jandarma ekipleri, operasyonlarını sıklaştırdı. Ekipler, 21 Ekim'de Adana merkezli 15 ilde bir e-Ticaret sitesi üzerinden yaklaşık 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenleyip, 114 şüpheliyi gözaltına aldı. 17 şüphelinin tutuklandığı operasyonun ardından DHA ekibi, e-Ticaret sitesini izlemeye aldı. Lüks bir otomobilin piyasa değerinin altında satıldığını fark edip, durumdan şüphelenen ekip, satıcıyla iletişime geçti. Türkiye'ye kayıtlı cep telefonu numarası bulunmayan ilan sahibine mesajla ulaşan ekip, karşıdaki kişi tarafından yurt dışı numarasına yönlendirildi.