Ucuz otomobil müjdesi: Elektrikli arabalar plastikten üretilecek!

Elektrikli arabaların maliyetini düşürmek için yapıldığı malzemeyi değiştirmek yeterli olabilir. Bilim insanlarının neredeyse yirmi yıl önce bulduğu yeni bir yöntem, elektrikli arabaların plastikten yapılabileceğini ortaya koyuyor.

Plastik atık kullanarak elektrikli araba yapılır mı?

Yeni bir araştırmaya göre bilim insanları, elektrikli arabalarda kullanılabilecek parçaları dünyanın en hafif malzemesi olan grafenden üretti. Rice Üniversitesi ve Ford arasındaki ortak çalışmada, eski bir F-150 modelinin plastik atığı kullanıldı.

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Rice Üniversitesi araştırmacıları, "Flash Joule Isıtma" adı verilen bir teknik sayesinde arabanın eski parçalarını geri dönüştürebilir. Araba tamponu, paspaslar, koltuklar ve hatta conta ve dış kasası bile plastik atık kullanılarak üretilebilir.

Ford F-150 modelinden çıkarılmış 4,5 kg'lık plastik atık önce Rice Üniversitesine gönderildi. Araştırmacılar, plastik atığı parlattıktan sonra Ford'a geri yolladı. Otomobil devi ise köpük kompozitler üretti ve grafen haline getirilmesi için araştırmacılara teslim etti.

Ford'da Sürdürülebilirlik Uzmanı olan çalışmanın yardımcı araştırmacısı Alper Kızıltaş şunları ifade etti:

"Grafeni Rice'tan geri aldığımızda, köpüğümüze çok küçük miktarlarda dahil ettik ve önemli bir gelişme gördük. Uygulamalarımız için hem mekanik hem de fiziksel özellikler sağlama konusunda beklentilerimizi aştı."

Rice Üniversitesi ve Ford arasındaki bu geri dönüşüm atılımı, hem elektrikli araba fiyatlarını düşürebilir hem de eski otomobillerin çöplük atıklarını geri dönüştürebilir. Resmi rakamlara göre dünya çapında 1,4 milyardan fazla otomobil hurda olarak bekletiliyor.

Elektrikli arabaların parçalarında kullanılması planlanan grafen ayrıca bataryaların da yerini alabilir. Daha geniş çaplı araştırmalar, elektrikli arabaların en büyük sorunu olan lityum iyon pilleri grafen ile değiştirmek istiyor.

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