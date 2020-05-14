Ucuz sarımsak almak için vatandaşlar sıraya girdi

Samsun'un Bafra ilçesinde kilosu 10 liradan satılan ucuz sarımsağa vatandaşlar hücum etti. Pazarda kilosunu 10 liraya satan esnaf, "Amacımız aracıları ortadan kaldırıp insanlara yardımcı olmak" dedi.



Kemal Paşa Mahallesi Küçük Pazar önünde sarımsağın kilosunun 10 liraya satıldığını duyan vatandaşlar sarımsak almak için sıraya girdi. Gaziantep'ten 6 buçuk liraya aldığı sarımsağı, pazarda 10 liraya satan Orhan Şahin, "Amacım sarımsağın gerçek fiyatını insanlara göstermek, aracıları ortadan kaldırmak ve vatandaşlara yardımcı olmak. Sarımsağın kilosu sadece 10 lira. Halde 18-20 liraya satılıyor. Bunun tarlada fiyatı boyuna göre 5,5-6 lira. Bizim de aldığımız fiyat 6,5 lira, maliyetimiz ise 7 lira. Amacımız 3 lira karla insanlara yardımcı olmak. İnsanlara sarımsak fiyatının 10 lira olduğunu öğretmek" diye konuştu. - SAMSUN