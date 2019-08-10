Son Dakika Haberleri: Ucuz tatlı yiyip sağlığınızdan olmayın
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Ucuz tatlı yiyip sağlığınızdan olmayın

46 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde pasta ve unlu mamuller işletme sahibi Kürşat Topcu, piyasada ucuz baklava tatlılılarının insan sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Ucuz tatlı yiyip sağlığınızdan olmayın, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde pasta ve unlu mamuller işletme sahibi Kürşat Topcu, piyasada ucuz baklava tatlılılarının insan sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte tatlı sektöründe hareketlilik başladı. Bayramlık hediye ve ikramlık tatlı talebinin her bayramda olduğu gibi bu yılda da talebin yoğun olduğunu söyleyen işletme sahibi Topcu, tercih edilen tatlılar arasında baklavanın yine rakipsiz olduğunu söyledi.

Pasta Maya işletme sahibi Kürşat Topcu, "Bayramda baklava satın alırken sağlıktan olmamak için merdiven altı ürünlerinden uzak durmak gerekir. insan sağlığını ciddi derecede tehlikeye sokan glikoz şurubu, mısır şurubu, niskoz şerbeti gibi tehlikeli ürünlerle tatlı yapılmakladır. Kaliteli bir kilo baklavanın içerisinde en az 100 gram antepfıstığı veya ceviz olmalı ve piyasada en az 50 liranın altında kaliteli baklava olamaz. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken kalitesiz merdiven altı ürünlere dikkat etmeli. 20-30 liraya baklava diye satılan ürünlere baklava değildir. İçerisinde kullanılan ceviz, fıstık ve şeker değildir. Ucuz tatlı yiyerek sağlığınızdan olmayın. Aynı zamanda da aldınız baklava ve çikolataları buzdolabı yerine serin kuru yerde muhafaza etmenizi tavsiye ederim, bu sayede de hem sağlığınızda ve lezzet açısından daha doğrudur" ifadelerinde bulundu. - BALIKESİR
Balıkesir, Bandırma, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:45 Kaynak: İHA
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