Ucuz Uçuş Tüyoları, Uçak Bileti Fiyatına TUR Almaya Ne Dersiniz!

Uçak Bileti Alma Tur AlBazı lokasyonlarda uçak biletleri, aynı uçaklarla gidilip dönülen 4-7 günlük turlardan daha pahalı satılıyor. Ucuz Uçuş Tüyoları…25 Ekim gidiş, 30 Ekim dönüş THY Roma uçak bileti 2950 TL'den satılırken; aynı uçakla 5 günlük tur yapacaklar 2500 TL ödüyor. 13 Şubat 2020'de Paris'e gidip, 17 Şubat'ta dönecekler, THY'ye 2300 TL öderken; aynı uçakla 4 günlük Paris turuna katılanlar 2150 TL ödüyor.Son aylarda uçak bileti fiyatları aldı başını gidiyor.Çok değil daha birkaç yıl önce yurt içinde 30-40 TL'ye, yurt dışında da 150-160 TL'ye yapılan uçuşlar hayal oldu.Artık 5-6 ay sonrasının promosyonlu biletleri bile yurt içinde 80-100 TL'den, yakın mesafeli yurt dışı uçuşlarında ise 400-500 TL'den başlıyor.Promosyonlu biletleri kaçırırsanız, 4 kişilik bir ailenin yurt içi gidiş geliş yol masrafı 1500-2000 TL'yi, yurt dışında ise 4-5 bin TL'yi buluyor.Aylar öncesinden tatil, seyahat planlaması yapmak oldukça güç ve riskli olduğundan, artık promosyonlu bilet bulmak da zorlaştı.Promosyonlu biletlerin büyük çoğunluğu, seyahat acentaları tarafından satışa çıktığı ilk günlerde tüketildiğinden ucuz fiyatlarla uçmak isteyen tüketiciler değişik yöntemler kullanmaya başladı.Türkiye'nin online alışveriş yapan herkese nakit para veren ilk sitesi Avantajix.com, üyelerinin "para kazanma" ve "tasarruf" konularındaki fikirlerini ödüllendiriyor.Avantajix.com üyelerinin ödüllendirilen fikirlerinin başında da ucuza uçabilme konusundaki önerileri geliyor.İşte Avantajix.com'un herbiri indirim mühendisi olan üyelerinden gelen ucuz uçuş tüyoları:Uçak Bileti Alma Tura Katıl:Promosyonlu biletleri satışa çıktığı ilk gün satın alan seyahat acentaları, uçuş günü yaklaşan ancak satılamayan biletler için oldukça ucuza turlar düzenliyor. Öyleki 4-7 gün arasında değişen bu turlar, aynı dönemdeki uçak bileti fiyatından bile ucuza gelebiliyor. İş için seyahat edecekler, turların otel-kahvaltı gibi hizmetlerinden yararlanmasalar bile sadece gidiş dönüş, şehir merkezine ulaşım hizmetinden yararlanarak tasarruf sağlayabiliyorlar.Birkaç örnek vermek gerekirse, THY ile 25 Ekim gidiş, 30 Ekim dönüş Roma uçak bileti 2 bin 950 TL'den satılırken; aynı tarihte aynı uçakla 5 günlük tur yapacaklar 2 bin 500 TL ödüyor.13 Şubat 2020'de THY ile Paris'e gidip, 17 Şubat'ta dönecekler, uçak biletine 2 bin 300 TL öderken; aynı uçakla 4 günlük Paris turuna katılanlar 2 bin 150 TL ödüyor.21 Eylül'deki 7 günlük Küba turu 7 bin 150 liradan satılırken aynı uçakla Küba'ya gitmek için bugün bilet alacaklar THY'ye 12 bin lira ödemek durumunda kalıyorlar.3 Kasım'daki 5 günlük Bali turu için 3 bin 200 TL ödenirken; aynı uçakla Bali'ye gidiş-dönüş uçak biletleri 3 bin 300 TL'den alıcı buluyor.Uçuş günü seçiminde dikkatli olunmalı:Uçuş gününü gideceğiniz yere göre seçiniz. Seyahat edeceğiniz yer bir tatil yöresiyse, gidiş biletini pazar, dönüşü de cumartesi gününe almak seyahat harcamalarında en az yüzde 25 tasarruf sağlıyor. Tatil yöresinden pazar günü dönmek ise bütçeyi oldukça zorlayabiliyor.Bunun dışında her destinasyonda en ucuz biletler çarşamba-perşembe günkü uçuşlar için satılıyor. Biletlerin en pahalı olduğu pazartesi, salı ve cuma günü uçmaktan kaçınmak gerekiyor.Biletler salı günü alınmalı:Havayolu firmalarının, kampanyaları, son dakika uçuş fiyatlarını duyurdukları gün olması dolayısıyla bilet almak için salı gününü beklemek şart. İstatistikler, salı günü öğle saatlerinde fiyatların dikey inişe geçtiklerini gösteriyor. Bunun nedeni de havayolu şirketlerinin indirimlerini pazartesi akşamı başlatmalarıyla ortaya çıkan rekabet.Gece uçuşları tercih edilmeli:Gece geç saatlerdeki uçuşlar, her zaman diğer saatlerdeki uçuşlardan ucuz oluyor. Sorun teşkil etmeyecekse bu uçuşlar tercih edilmeli. Özellikle tatil yörelerinden dönüşte sabah erken saatlerdeki uçuşlara da her zaman oldukça ucuz bilet bulmak mümkün olabiliyor.Bilet online satın alınmalı:Ucuz uçak bileti almanın belki de ilk şartı, satın almanın internet üzerinden yapılması. Farklı havayollarını ve seferleri karşılaştırmak gerekir. Bu sitelere de Avantajix.com gibi para iadeli alışveriş siteleri üzerinden girildiğinde bilet fiyatlarının yüzde 1-5'i oranında nakit para kazanmak mümkün olabiliyor.Özel günlerde uçmaktan kaçınılmalı:Eğer bayram, yılbaşı gibi özel günler için çok önceden bilet alınmadıysa ciddi bir rakamı gözden çıkarmak gerekir. Bu günlerde seyahat zorunluysa, özel günden bir gün öncesi veya sonrasına da mutlaka göz atın. Böylece planladığınız tarihten fazla uzaklaşmadan farklı seferleri değerlendirebilir ve daha uygun fiyatlardan yararlanabilirsiniz.Duyurular düzenli takip edilmeli:Her havayolu şirketi değişik dönemlerde kampanyalar düzenleyerek, boş kalan koltukları doldurmak ister. Her havayolu şirketi değişik dönemlerde kampanyalar düzenleyerek, boş kalan koltukları doldurmak ister. Bu dönemde alınan biletler, aylar öncesi satışa çıkan biletlerden dahi ucuza gelebilir. Bu nedenle öncelikle uçuş rotasında kampanya olup olmadığı araştırılmalı.Bu kampanyaları kaçırmamak için de tercih edilen havayolu şirketinin haftalık veya aylık e-posta gönderim listelerine kayıt olarak duyurular düzenli takip edilmeli.