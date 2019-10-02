Son Dakika Haberleri: Ucuz ve besleyici bir et alternatifi mi arıyorsunuz? Böcekleri deneyin!
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Ucuz ve besleyici bir et alternatifi mi arıyorsunuz? Böcekleri deneyin!

1 saat önce

Costa Rica'da biyolojist Federico Paniagua ve ailesi, üç yıldır hayvan eti yerine protein kaynağı olarak böceklerle besleniyor.

Costa Rica'da biyolojist Federico Paniagua ve ailesi, üç yıldır hayvan eti yerine protein kaynağı olarak böceklerle besleniyor

Ucuz ve besleyici bir et alternatifi mi arıyorsunuz? Böcekleri deneyin!

Costa Rica, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:12 
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