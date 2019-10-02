Ucuz ve besleyici bir et alternatifi mi arıyorsunuz? Böcekleri deneyin!
1 saat önce
Costa Rica'da biyolojist Federico Paniagua ve ailesi, üç yıldır hayvan eti yerine protein kaynağı olarak böceklerle besleniyor.
Costa Rica'da biyolojist Federico Paniagua ve ailesi, üç yıldır hayvan eti yerine protein kaynağı olarak böceklerle besleniyor
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:12
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