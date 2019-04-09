Ucuz Vs. Pahalı Hamburgerleri Test Ettik
1 saat önce
Bu videoda menümüzde çeşit çeşit hamburgerler var. Arkadaşlarımız farklı markaların ucuz ve pahalı menülerini tadıyor.
Bu videoda menümüzde çeşit çeşit hamburgerler var. Arkadaşlarımız farklı markaların ucuz ve pahalı menülerini tadıyor. Bakalım hangilerini daha çok beğenecekler?
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:37 Kaynak: Youtube
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