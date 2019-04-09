Son Dakika Haberleri: Ucuz Vs. Pahalı Hamburgerleri Test Ettik

Ucuz Vs. Pahalı Hamburgerleri Test Ettik

1 saat önce

Bu videoda menümüzde çeşit çeşit hamburgerler var. Arkadaşlarımız farklı markaların ucuz ve pahalı menülerini tadıyor.

Bu videoda menümüzde çeşit çeşit hamburgerler var. Arkadaşlarımız farklı markaların ucuz ve pahalı menülerini tadıyor. Bakalım hangilerini daha çok beğenecekler?
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:37 Kaynak: Youtube
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