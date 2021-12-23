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Ucuza araç satma bahanesiyle yaklaşık 100 milyon TL'lik vurgun yaptılar - Son Dakika

Ucuza araç satma bahanesiyle yaklaşık 100 milyon TL'lik vurgun yaptılar

23.12.2021 20:39

Ucuza araç satma bahanesiyle yaklaşık 100 milyon TL'lik vurgun yaptılar Dolandırılan mağdur "İlk kez para gönderdiğimde araba geldi, tatlı gelince ikinci kez de gönderdim ama araç gelmedi" Kendi akrabalarını bile dolandırmışlar Ucuza araç satma bahanesiyle 20 kişiyi yaklaşık 100 milyon...

Ucuza araç satma bahanesiyle yaklaşık 100 milyon TL'lik vurgun yaptılar

Dolandırılan mağdur "İlk kez para gönderdiğimde araba geldi, tatlı gelince ikinci kez de gönderdim ama araç gelmedi"

Kendi akrabalarını bile dolandırmışlar

İSTANBUL - Ucuza araç satma bahanesiyle 20 kişiyi yaklaşık 100 milyon TL dolandıran iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin akrabalarını da aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı. Dolandırılan bir kişi, "İlk kez parayı gönderdiğimde araba geldi. Tatlı gelince ikinci sefer de para gönderdim ama araba gelmedi" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ucuza araç satma bahanesiyle dolandırılan 20 kişiden ihbar aldı. İhbarları değerlendiren ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu iki şüpheli Yenibosna'da bir otelde yakalandı. A.G. ve S.C. isimli şüpheliler gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Akrabalarını bile dolandırmışlar

Ekiplerin çalışmaları sonucu kendilerini otomotiv danışmanlık şirketi olarak tanıtan şüphelilerin, mağdurlara ilk etapta piyasa değerinin altında bir araç sattıkları, bu şekilde güvenlerini kazandıkları öğrenildi. Şüpheliler daha sonra aynı kişilere ulaşarak ellerinde yeni araçların olduğunu yine aynı şekilde ucuza satabileceklerini söyledi. Şüphelilere güvenen mağdurlar, araç alacaklarını düşünerek paralarını onlara verdi ancak araçlar teslim edilmedi. Dolandırıcıların bu yöntemi kullanarak yaklaşık 100 milyon TL vurgun yaptığı belirlendi. Öte yandan, iki şüphelinin kendi akrabalarını da aynı yöntemle dolandırdıkları ortaya çıktı.

"Tatlı gelince ikinci kez de para gönderdim ama araba gelmedi"

Ucuza araç alacağını düşünerek dolandırılan bir mağdur, "İlk kez parayı gönderdiğimde araba geldi. Tatlı gelince ikinci sefer de para gönderdim. Ondan sonra gelmedi. Ben de 10 - 15 gün bekledim. Parayı gönderiyorsun oradan araba geliyor. Fazla bir indirim de yoktu. Dışarıdan alacağın arabayı buradan rahatlıkla alabilirsin tarzında konuştular. Beni 200 bin TL dolandırdılar. 15 güne gelecek dediler, 15-20 gün oldu aradım ay sonunda gelecek dediler. Ay sonunu bekledim, gelmedi. Sonra sağdan soldan internetten duydum ki artık firmalar batmış, dolandırılmışız. Ben de korktum. Aradım firmayı yetkiliye ulaşamadım. İlkinde tatlı geldi ikinciye acı biberle sonlandık. Ben de işte kredi falan çektim. Belki biraz daha iyi olur dedim ama çektiğimiz krediyle kaldık, ödeyeceğiz. Bakalım nasıl olacak" dedi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan . A.G. ve S.C. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ucuza araç satma bahanesiyle yaklaşık 100 milyon TL'lik vurgun yaptılar
Ucuza araç satma bahanesiyle yaklaşık 100 milyon TL'lik vurgun yaptılar
Ucuza araç satma bahanesiyle yaklaşık 100 milyon TL'lik vurgun yaptılar
Ucuza araç satma bahanesiyle yaklaşık 100 milyon TL'lik vurgun yaptılar

Asayiş Şube Müdürlüğü, Türk Lirası, Tragger, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ucuza araç satma bahanesiyle yaklaşık 100 milyon TL'lik vurgun yaptılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ucuza araç satma bahanesiyle yaklaşık 100 milyon TL'lik vurgun yaptılar - Son Dakika
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