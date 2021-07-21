UCUZA KURBANLIK ALMAK İSTEYENLER, BAYRAMIN 2'NCİ GÜNÜNÜ BEKLEDİ - Son Dakika

ADANA'da ucuza kurban almak isteyenler, bayramın ikinci gününü tercih etti. Yoğunluğun yaşandığı pazarda, kurbanlık satan Musa Kaplan (23), '3 yıl oldu evde kaldım, gelin bu kardeşinize destek çıkın' diye bağırarak müşteri çekmeye çalıştı. Kaplan, gelen müşterilere, Bu yıl da evde kalırsam, kaçıracağım diye espri yaptı.

Kentteki kurban pazarlarında alışverişlerini Kurban Bayramı'na bırakanlar, yoğunluğa neden oldu. Bayram günlerinde fiyatların yüzde 10 düştüğü pazarda, ucuza kurbanlık almak isteyenler, sabahın ilk saatlerinde kurban pazarlarının yolunu tuttu. Kurbanlık almaya gelenlerle besiciler sıkı pazarlık yaptı.

Pazarda kurbanlık satan Musa Kaplan, '3 yıl oldu evde kaldım, gelin bu kardeşinize destek çıkın' diye bağırarak müşteri çekmeye çalıştı.

Musa Kaplan gelen müşterilere, 'Kız üç yıldır beni bekliyor. İki kardeşimle birlikte burada çalışıyorum, başlık parasını biriktirmeye çalışıyorum' dedi.

'Bu yıl da evde kalırsam, kaçıracağım' diyerek espri yapan Kaplan'ın sattığı kurbanlıklardan satın alan Mehmet Kılınç ise, 'Kardeşimizin evleneceğini duyunca geldik. Faydamız dokunsun diye kurbanlığı kendisinden aldık. Hayırlı uğurlu olsun' dedi.