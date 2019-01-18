Üçüzlerin Karne Heyacanı

Yıldırım ilkokulunda öğrenim gören üçüz öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Yıldırım ilkokulunda öğrenim gören üçüz öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.



Aynı sınıfta okuyan üçüzler karnelerini alırken, farklı bir heyecan yaşadı.



Yarıyıl tatilini ders çalışarak, oyun oynayarak ve eğlenerek geçireceklerini ifade eden üçüzler, arkadaşlarından ayrılacakları için üzgün olduklarını söyledi.





3/ F sınıfı öğretmeni Serdar Şükrü Gül, "Öğrencilerimiz başarılı, dört dörtlük maşallah. Üçüzler derslere aktif olarak katılırlar. Kitap okuma yarışmalarında genellikle ilçe çapında birinci olup Akşehirimizi temsil ettiler." dedi.



Üçüzlerin babası, Akşehir İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Nejat Tolga Kayan da okula gelerek, üçüzlerin karne sevincine ortak oldu.

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