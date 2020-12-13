Üçüzlerin tablet isteği - Son Dakika

Üçüzlerin tablet isteği
13.12.2020 10:49
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ara verilen eğitim ve öğretimde, derslerini uzaktan takip etmek zorunda olan üçüzler Ahmet Buğra, Fatma Hira ve Osman Kaan çektikleri video ile yetkililerden tablet isteğinde bulundu.
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ara verilen eğitim ve öğretimde, derslerini uzaktan takip etmek zorunda olan üçüzler Ahmet Buğra, Fatma Hira ve Osman Kaan çektikleri video ile yetkililerden tablet isteğinde bulundu.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kopçu mahallesinde oturan 6 yaşındaki Ahmet Buğra, Fatma Hira ve Osman Kaan ilkokul birinci sınıf derslerini cep telefonundan takip etmeye çalışıyor. Derslerini tek ce telefonundan takip etmekte zorlanan minik öğrenciler, çektikleri videoda, "Her okula verildiği gibi bize de tablet verilmesini istiyoruz. Derslerimizi takip etmek istiyoruz" diyerek yetkililerden tablet desteği vermelerini istedi. - KAYSERİ
Son Dakika Metoroloji'den kuvvetli yağış ve kar uyarısı Elini kolunu sallayarak marketi soymaya çalıştı! Çalışanlara silah doğrulttuğu anlar kamerada Kısıtlamada kokoreç yemek için dışarı çıkan alkollü sürücü, izin belgesinden oldu Bakan Koca'dan sonra Bilim Kurulu üyeleri de konuştu: Kısıtlamaların asıl etkisi önümüzdeki hafta görülecek Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi