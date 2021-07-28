Üçyol-Buca Metrosu için Avrupa\'dan 125 milyon avro kredi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Buca Metrosu için ilk kredi sözleşmesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzalandı. Başkan Soyer, 1 milyar 70 milyon avroluk bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metrosu için 1,5 yılı aşkın süredir azim ve kararlılıkla çalışılarak 125 milyon avroluk proje finansmanına imza atmış olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 70 milyon avroluk bütçesiyle kent tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metrosu için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 125 milyon avroluk dış finansman sözleşmesi imzaladı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) deniz ulaşımı, vagon alımı ve Narlıdere metro hattı kapsamında dış finansman sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, böylelikle bu iş birliğine bir yenisini daha eklemiş oldu.

Hazine garantisiz, 4 senesi anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 12 yıla uzanan vadeye, 6 aylık Euribor + yüzde 3,20 faiz oranına sahip 125 milyon avro tutarındaki dış finansmanın sözleşmesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile EBRD Altyapı Sektör Direktörü Sue Barrett tarafından eş zamanlı olarak imzalandı.

İmza törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı, İzmir Metro A.Ş Genel Müdürü Sönmez Alev, İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanı Övünç Özgen, Başkan Danışmanı Onur Eryüce, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika, EBRD Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner, EBRD Altyapı Sektör Direktörü Sue Barrett, EBRD Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç, EBRD Altyapı Sektörü Kıdemli Müdür İdil Gürsel ve EBRD Altyapı Sektörü Uzman Bankacı Begüm İrhan video konferans ile katıldı.

"İzmir güven veriyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu güç dönemde belediyemiz, iyi sicili ile kazandığı itibarının yanında yabancı yatırımcılara verdiği güven ile uzun vadeli ve düşük faiz oranı ile finansman bulmayı başarmıştır. Başarımızın en önemli unsurlarından birinin 'uygulama gücümüz' olduğuna inanıyorum. Yazılı ve sözlü tüm vaatlerimizi bir bir uygulayarak aşkla İzmir için çalışıyoruz" dedi.

İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metro hattının şehrin en kalabalık ilçesi Buca'nın trafik sorununu modern, hızlı, çevreci ve güvenli ulaşım sağlayarak kökten çözeceğini aktaran Soyer, "Bu yatırım tamamlandığında İzmir'e daha fazla yatırımcı çekerek yeni istihdam alanı oluşturacak. 1 milyar 70 milyon avro bütçeli Üçyol-Buca Metrosu yapımında, 13 firmanın katılacağı uluslararası ihale 27 Ağustos 2021'de gerçekleşecek. Projede ilk kazmayı ise yıl sonuna kadar vuracağız. Konforlu ve çevre dostu ulaşım tüm İzmir'imizin hakkı. Milyonlarca hemşehrimizin hayatına olumlu etki edecek bu tarihi projenin dış finansman sözleşmesini imzalamak benim için büyük bir şeref, büyük bir onurdur" diye konuştu.

BAŞKAN SOYER'E TEBRİK VE İŞ BİRLİĞİ TAAHHÜDÜ

İmza töreninde konuşan EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner ise, "Bu proje İzmir için olduğu kadar operasyon ülkelerimizde bir belediyeye verdiğimiz en yüksek finansman miktarına sahip olmasından dolayı bizim için de büyük önem taşıyor. İzmir şehrinin 4,4 milyon insan için daha fazla sürdürülebilirlik sağlamaya ve kentsel çevreyi iyileştirmeye yönelik devam eden kararlılığını görmekten memnuniyet duymaktayım. EBRD olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'i yeşil liderliğinden dolayı tebrik ediyor ve yaşamları iyileştirebilmek adına işbirliğini sürdürmeyi taahhüt ediyoruz" diye konuştu.

FİNANSMAN TUTARI 80 MİLYONDAN 125 MİLYON AVROYA ÇIKTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Üçyol-Buca Metro hattına dış finansman sağlamak için 2019 yılı aralık ayında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 80 milyon avro tutarında yetkilendirme mektubu imzalamıştı. Başkan Soyer'in EBRD ile yaptığı görüşmeler sonrasında bu finansman tutarı 125 milyon avroya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Mayıs ayı içinde Üçyol -Buca Metro Hattı kapsamında Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 125 milyon avro olmak üzere toplam 250 milyon avro tutarında yetkilendirme anlaşması imzaladı. Önümüzdeki günlerde Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile de bir yetkilendirme anlaşması imzalanması planlanıyor.

SON AŞAMA İHALE 27 AĞUSTOS'TA

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kent içi toplu ulaşımda büyük rahatlama oluşturacak Buca Metrosu için başlattığı ihale sürecinin son aşaması 27 Ağustos'ta tamamlanacak. 13,5 kilometrelik hattın yapım ihalesinin ikinci aşamasında davet gönderilen 13 firma mali tekliflerini sunacak. Değerlendirme sonunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecek ve yüklenici ile imzalanacak sözleşmenin ardından inşaat çalışmalarına hemen başlanacak.

SÜRÜCÜSÜZ HİZMET VERECEK

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan hat, Üçyol İstasyonu - Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü - Çamlıkule arasında hizmet verecek. TBM makinesi kullanılarak derin tünel tekniği (TBM/NATM) ile yapılacak olan hattın uzunluğu 13.5 km. olup 11 adet istasyon bölgesi belirlendi. Üçyol ile başlayan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, F.Altay-Bornova arasında çalışan 2. aşama hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu'nda entegre olacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Üçyol-Buca Metro Hattı'nın inşaatına bu yıl sonuna kadar başlanması planlanıyor. Çalışmaların dört yıl sürmesi öngörülüyor.