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Üçyol Kavşağı'nda trafik düzenlemesi

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Bekirdere Üçyol kavşağında yol üst yapı çalışması yapacak.

Üçyol Kavşağı'nda trafik düzenlemesi, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Bekirdere Üçyol kavşağında yol üst yapı çalışması yapacak.

Çalışmalar 6 Temmuz Cumartesi günü 20.00 ile 8 Temmuz Pazartesi günü 05.00 saatleri arasında yapılacak. Çalışma kapsamında hafta sonu toplu taşıma araçları geçici güzergahı kullanacak. Geçici güzergah kapsamında İzmit merkezden Yeşilova istikametine giden araçlar Bağdat Caddesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Turan Güneş Caddesi'ni kullanacak. Yeşilova'dan İzmit merkeze giden toplu taşıma araçları ise Turan Güneş Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Mehmet Ali Paşa, Zincirlikuyu Caddesi, Ergün Sokak, Gazi Erdoğan Gürkan Caddesi ve Turan Güneş Caddesi'ni kullanacak. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:01 Kaynak: İHA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Üçyol, Güncel
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