Üçyol Kavşağı'nda trafik düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Bekirdere Üçyol
kavşağında yol üst yapı çalışması yapacak.
Çalışmalar 6 Temmuz Cumartesi günü 20.00 ile 8 Temmuz Pazartesi günü 05.00 saatleri arasında yapılacak. Çalışma kapsamında hafta sonu toplu taşıma araçları geçici güzergahı kullanacak. Geçici güzergah kapsamında İzmit
merkezden Yeşilova
istikametine giden araçlar Bağdat
Caddesi, Mehmet Ali Paşa
Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Turan Güneş
Caddesi'ni kullanacak. Yeşilova'dan İzmit merkeze giden toplu taşıma araçları ise Turan Güneş Caddesi, Adnan Menderes
Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Mehmet Ali Paşa, Zincirlikuyu
Caddesi, Ergün Sokak, Gazi Erdoğan Gürkan Caddesi ve Turan Güneş Caddesi'ni kullanacak. - KOCAELİ