Ud sanatçısı Mehmet Bitmez Kudüs'te konser verdi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ud sanatçısı Mehmet Bitmez Kudüs'te konser verdi - Son Dakika Magazin

Ud sanatçısı Mehmet Bitmez Kudüs'te konser verdi

6 saat önce

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda udi Bitmez, Filistinlilere konser verdi.

Ud sanatçısı Mehmet Bitmez Kudüs'te konser verdi, System.String[]

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda udi Bitmez, Filistinlilere konser verdi.


Kültür Merkezi'nin galeri salonunda gerçekleştirilen programa Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ve konsolosluk görevlileri de katıldı.


Bitmez, Sultan Abdülaziz, Abdülkadir Meragi, Hacı Arif Bey, Tanburi  Cemil Bey, Hacı Sadullah Ağa ve Reşat Aysu ile kendi bestelerinden eserler icra


etti.


Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu da konserin sonlarında Bitmez'e kanun çalarak eşlik etti. Büyükelçi Demirer, Bitmez'e program sonunda bir hediye takdim etti.


Konsere Filistinliler de yoğun ilgi gösterdi. Sanatçı Mehmet Bitmez, programın ardından kültür merkezinin bahçesinde Filistinli hayranlarıyla bir araya geldi.

Yunus Emre Türk, Kudüs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:11 
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