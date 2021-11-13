"UD'UN" HİKAYESİ BODRUM'DAN AVRUPA'YA UZANIYOR - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Cengiz Erendor (60), 20 yıl süren müzik yaşamının ardından KOSGEB'ten aldığı destekle ud üretim atölyesi kurdu. Erendor başta Türkiye olmak üzere Avrupa'da birçok ülkeye klasik ve kendisinin geliştirdiği elekro ud satıyor.

İktisat Fakültesi mezunu Cengiz Erendor, 10 yaşında müzikle tanıştı. Müziğe olan merakını geliştiren Erendor 16 yaşında ud çalmaya başladı. Bodrum'da 20 sene boyunca ses sanatçılığı yapan ve ud çalan Erendor, 2 sene önce KOSGEB'ten aldığı 60 bin liralık destekle Turgutreis Mahallesi'nde ud atölyesi kurdu. Ud üretimi nedeniyle sahne hayatını bırakan Erendor, klasik udun yanı sıra kendi diyaznı olan ve kendisinin geliştirdiği tarzda elektro ud yaptı. Uzun yıllar boyunca uğraştığı müzikteki tecrübesi sayesinde elektro udu tasarladığını söyleyen Erendor, başta Türkiye olmak üzere Avrupa'daki bir çok ülkeye ud satıyor.

'BU İŞİ KEYİFLE YAPIYORUM'

Sahne hayatından sonra ud atölyesinde tek başına yoğun çalıştığını belirten Cengiz Erendor, "İktisat fakültesi mezunuyum fakat çocukluğumdan beri müziğe yakından ilgim vardı. Ud yapmaya başladıktan sonra, sahne hayatını bıraktım. Çünkü ikisini bir arada yürütemeyeceğimi anladım. Atölyede çok yoğun çalışıyorum. 3.5 senedir ud yapıyorum, 2 sene önce bu atölyeyi açtım. KOSGEB desteğiyle kurdum burayı, 60 bin lira destek aldım. İşime yarayacak aletler aldım. Keyifle ve zevkle yapıyorum bu işi" dedi.

'BU İŞE MERAKLI GENÇLER OLSUN'

Klasik ve elektro ud yaptığını belirten Erendor, "Elektro tarz ud benim dizaynım. Hem akustik hem elekronik, amfiye takmadan çalıp söyleyebileceğiniz bir ud. Amfiye bağladığınız zaman son derece canlı bir ses var. Yıllar süren tecrübelerimle sahne için tasarladığım bir ud. Akustik sesi geliştirmek için daha farklı çalışmalarım var. Elektro ve klasik udlar hem hafif oluyor hem de sesi güzel. Gerek yurt dışından gerekse yurt içinden talep çok. Çok sayıda yapıyorum ve gönderiyorum. Bu işe meraklı gençlerle, birlikte çalışıp, bildiklerimi öğretmek istiyorum. Geliştirdiğimi elektro udu bir adım öteye, daha ileriye onlar taşısın" diye konuştu.