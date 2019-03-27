Udef "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" Etkinlikleri Devam Ediyor

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından bu yıl "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla 51 ülke 91 şehirde düzenlenen "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinlikleri sürüyor.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından bu yıl "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla 51 ülke 91 şehirde düzenlenen "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinlikleri sürüyor.



Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve UDEF'in öncülük ettiği "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması"nın Nijer, Uganda ve Kazakistan ayakları yapıldı.



Nijer etabında başkent Niamey'de gerçekleştirilen programa, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Nijer Koordinatör Vekili Dr. Mehmet Çelen, UDEF Nijer gönüllüsü Sami Fadel, Nijer Başbakanlığı Müslüman Kadınlar Birliği Başkanı Huda Muhammed Sadik ile Türkiye mezunu ve Nijerli öğrenciler katıldı.



Nijerli Türkiye mezunları programa yoğun ilgi gösterirken, Nijer'de kurmuş oldukları Nijer Türkiye Mezunları Derneği (AENIT) hakkında bilgilendirmede bulundular.



Nijer müzikleri ve yerel danslarının sergilendiği program, renkli görüntülere sahne oldu.



Uganda etabı



Öğrenci buluşmalarının "Uganda'ya Adalet" çağrısıyla Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen ayağına ise TİKA Uganda Koordinatör Yardımcısı Onur Yaşar, UDEF adına Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği Eğitim Birimi Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Harun Ünal ile çok sayıda Türkiye mezunu Ugandalı ve misafir öğrenci katıldı.



Etkinlikte konuşan Ünal, UDEF ve uluslararası öğrenci çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, "Bu yıl 'Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya' sloganıyla yola çıktık. 51 ülkede ve 91 şehirde öğrenci buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Onlarca sesi ve onlarca kültürü buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.



Türkiye'deki eğitim imkanları hakkında sunumların gerçekleştirildiği programda, Türkiye bursları, UDEF'e bağlı uluslararası öğrenci dernekleri, uluslararası öğrenci çalışmaları, Türkiye mezunları ile kurulan iletişim gibi konularda katılımcılara bilgi verildi.



Kazakistan etabı



Buluşmaların Kazakistan'da yapılan kısmına ise UDEF Hanım Komisyonu Eğitim Birimi temsilcisi Mukaddes Korkmaz, İhlas Vakfı Medresesi Genel Müdürü Haliolla Madcanov ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle misafir öğrenciler katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Korkmaz, "2004 yılından bu yana Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı ciddi bir artış gösteriyor. Bizlerde kilometrelerce öteden Türkiye'ye eğitim almak için gelen bu öğrenci arkadaşlarımızı yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz." diye konuştu.



Kazak dans ve şiirleriyle renkli görüntülere sahne olan programın sonunda katılımcılara Kazakistan'ın yöresel yemekleri ikram edildi.



51 ülkeden 91 şehirde kültür şöleni



Türkiye'ye 2004'ten bu yana okumak için gelen uluslararası öğrencilere rehberlik, konaklama ve eğitim alanlarında yol gösteren UDEF, Malezya'dan Ekvador'a, İngiltere'den Güney Afrika'ya kadar dünyanın her bir köşesine gönül köprüleri kuruyor.



"Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve 51 ülke 91 şehri kapsayan etkinlik, uluslararası öğrencileri kültürel etkinliklerde buluşturuyor.



Resmi başlangıç tarihi 1 Şubat olan UDEF'in 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinlikleri, 4 Mayıs'a kadar devam edecek.

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