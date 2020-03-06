"UDEF 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması" İzmir'de başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'UDEF 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması' İzmir'de başladı - Son Dakika

"UDEF 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması" İzmir'de başladı

7 saat önce

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) 61 ülkede 111 şehirde "Dünya ile buluş" sloganıyla gerçekleştirdiği, "13. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinlikleri İzmir'de başladı.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) 61 ülkede 111 şehirde "Dünya ile buluş" sloganıyla gerçekleştirdiği, "13. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinlikleri İzmir'de başladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu organizasyon, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) gerçekleştirildi.

Organizasyonda sahne gösterileri, yöresel yemek ve kıyafetlerin tanıtımı eşliğinde, yöresel eşyalar, dünyadan sporlar, müzik aletleri, dünya masalları, hikayeleri ve daha birçok kültürel zenginliği tanıma imkanı bulunuyor.

İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Çevik, programı bu sene yaşanan olaylar nedeniyle sade tuttuklarını belirterek, "Katılımı olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

UDEF Temsilcisi Mehmet Yeşil ise Türkiye'de eğitim gören 203 ülkeden 178 bin uluslararası öğrencinin bu buluşmalarda kendisini ve ülkesini tanıttığını anlattı.

Öğrencilerin ülkeye adapte olması için bu buluşmaların önemli olduğunu ifade eden Yeşil, "Kardeşlerimizin yöresel dansları, kıyafetleri ve yemeklerini sizlere tanıtıp, kendilerini ifade etmeleri, hem de bu programlar aracılığı ile bir organizasyon yeteneği kazanmaları amacıyla yapılmaktadır. UDEF 16 yıldır yürüttüğü çalışmalarla ülkemizde bulunan uluslararası öğrencilerle bir kardeşlik bağı kurmayı, onları yabancı olarak değil misafir ve kardeş olarak görmeyi, bu uğurda çalışmayı kendisine hedef belirlemiştir." diye konuştu.

İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe ise organizasyona 3. kez ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Üniversitenin en çok önem verdiği konulardan birinin uluslararasılaşma olduğunu ifade eden Gökçe, "Daha çok uluslararası öğrenciyi bünyemizde barındırmak, çeşitlilikleri ve zenginlikleri bir biçimde üniversitemizin lisans ve lisansüstü programlarına kazandırmak istiyoruz. Bu yılki tema 'Dünya ile buluş'. Dünya ile buluşmak ne demek? Aynı dünyada yaşıyoruz, aynı nimetleri paylaşıyor ya da paylaşamıyoruz. Ne oluyorsa ondan oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Binlerce yıl zor günler yaşadık ve üstesinden geldik"

Gökçe, dünyanın her zaman olduğundan daha çok bu tür toplantılara, buluşmalara, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu cümleleri, bu düşünceyi dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşayan birilerinin ifade etmesi ile Türkiye'de yaşayan birilerinin, bizlerin, dolayısıyla Türkiye'de bulunan dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerimizin bu topraklarda, bu coğrafyada, bu ülkede, yaşadığımız bu günlerde ifade etmesi arasında çok büyük farklar var. Binlerce yıl zor günler yaşadık ve üstesinden geldik. Bugün millet olarak varlığımızı devam ettiriyoruz. Binlerce yıl rahatça bir biçimde olmadı bu. Bugün bir istiklal ve istikbal mücadelesi veriyorsak biz bu zorlukların kazandırdığı tecrübeyle birlikte bunların üstesinden geliyoruz."

Konuşmaların ardından uluslararası öğrencilerin hazırladıkları performanslar sergilendi.

Türkiye, Gökçe, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:36 Kaynak: AA
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