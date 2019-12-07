UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat:

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, önemli eğitim merkezlerinden Türkiye'de, dünyanın farklı coğrafyalarından 172 bin uluslararası öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

UDEF tarafından, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Maarif Vakfı ve Edirne Valiliğinin destekleriyle düzenlenen "5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu", Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılış programında konuşan UDEF Başkanı Dr. Bolat, dünyanın farklı coğrafyalarından binlerce öğrencinin eğitim hayatını Türkiye'de sürdürdüğünü ifade etti.

"160 ülkeden 150 bin öğrenci mezun oldu"

Türkiye'nin uluslararası öğrenciler için kaliteli eğitim imkanı sunduğunu belirten Bolat, "Türkiye'de dünyanın her bir coğrafyasından gelen 172 bin uluslararası öğrenci eğitim alıyor. Geçen 35 yılda ülkemize gelerek mezun olan öğrencilerin sayısı 160 ülkeden 150 binin üzerindedir. Biz bu öğrencilere 'Türkiye mezunları' diyoruz." dedi.

UDEF olarak Türkiye'nin dünya genelinde bir eğitim üssü haline gelmesi çalışmalarına katkı vermek için farklı program ve projeler gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Ülkemize gelen uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapmayı, onları birbirleriyle kaynaştırmayı, ülkemizde edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olmalarını sağlamak için gayret ediyoruz. UDEF olarak ülkemizin 2023 vizyonunda 350 bin uluslararası öğrenci hedefini daha yukarılara çekmek için çalışıyoruz."

Programda, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Edirne Dışişleri Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural da birer konuşma yaptı.

Sempozyumun açılış programına, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri, akademisyen ve öğrenciler de katıldı.

Sempozyum, sosyal, fen ve mühendislik bilimleri alanlarında yapılacak sunumların ardından yarın sona erecek.