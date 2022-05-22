Udi Mehmet Bitmez'den Fas'taki uluslararası festivalde konser

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi ve udi Mehmet Bitmez, Fas'taki Uluslararası Tatvan Ud Festivali'nde konser verdi.

Fas'ın kuzeyindeki Tatvan kentinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tatvan Ud Festivali'ne Türkiye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Fas'tan çok sayıda udi katıldı.

Türkiye'den festivale katılan Virtüöz Bitmez, Tanburi Cemil Bey'in besteleri başta olmak üzere birçok eser icra etti.

Zaman zaman Ürdünlü udi İliya Khoury'nin de eşlik ettiği Bitmez'e konser sonrası plaket takdim edildi.

Sanatsal ve müzikal tarzlardan oluşan buluşmaların yapıldığı ve Renklerin Dokusu adlı serginin düzenlendiği festival pazar akşamı, 2022 yılı Ziryab Müzik Ödülü'nün BAE'li ud Sanatçısı Ali Ubeyid'e verilmesiyle sona erecek.

Ziryab Müzik Ödülleri, Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanlığı ile koordineli olarak UNESCO'ya bağlı Uluslararası Müzik Konseyi tarafından veriliyor.