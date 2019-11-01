Son Dakika Haberleri: Udinese'de Igor Tudor dönemi resmen bitti!
Son Dakika Spor Udinese'de Igor Tudor dönemi resmen bitti!

Udinese'de Igor Tudor dönemi resmen bitti!

6 saat önce

İtalya Serie A ekiplerinen Udinese, arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verdi.

Udinese'de Igor Tudor dönemi resmen bitti!, System.String[]

İtalya Serie A ekiplerinen Udinese, arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verdi.


41 yaşındaki Hırvat teknik adamın yerine takımın başına geçici olarak İtalyan çalıştırıcı Luca Gotti getirildi.


Serie A'da ilk 10 hafta itibariyle yalnızca 10 puan toplayabilen Udinese, 14. sırada yer alıyor.


İlk 10 hafta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alan Igor Tudor, son iki resmi maçta ise kalesinde tam 11 gol gördü. Udinese deplasmanda Atalanta'ya 7-1 mağlup olurken, sahasında da Roma'ya 4-0 yenildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim Teknik Direktörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü
Galatasaray'da Şener Özbayraklı sakatlandı Galatasaraylı ve Rizeli futbolcular Lösemi'ye destek için maskeyle sahaya çıktı Galatasaray Yunus Akgün ve Emin Bayram ile yeni sözleşme imzaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 22:38:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Udinese'de Igor Tudor dönemi resmen bitti!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]