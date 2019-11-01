Udinese'de Igor Tudor dönemi resmen bitti!

İtalya Serie A ekiplerinen Udinese, arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verdi.



41 yaşındaki Hırvat teknik adamın yerine takımın başına geçici olarak İtalyan çalıştırıcı Luca Gotti getirildi.



Serie A'da ilk 10 hafta itibariyle yalnızca 10 puan toplayabilen Udinese, 14. sırada yer alıyor.



İlk 10 hafta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alan Igor Tudor, son iki resmi maçta ise kalesinde tam 11 gol gördü. Udinese deplasmanda Atalanta'ya 7-1 mağlup olurken, sahasında da Roma'ya 4-0 yenildi.



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