Udinese'de Igor Tudor dönemi sona erdi iddiası!

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin son iki resmi maçta yenilen 11 golün ardından teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verdiği iddia edildi.



Çizme basınında yer alan haberlerde, 41 yaşındaki çalıştırıcı ile yolların ayrıldığı ve yerine İtalyan teknik adam Luca Gotti'nin getirileceği belirtildi.



Udinese cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, ilgili duyurunun gün içerisinde yapılacağı belirtildi.



Serie A'da ilk 10 hafta itibariyle yalnızca 10 puan toplayabilen Udinese, 14. sırada yer alıyor.



İlk 10 hafta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alan Igor Tudor, son iki resmi maçta ise kalesinde tam 11 gol gördü. Udinese deplasmanda Atalanta'ya 7-1 mağlup olurken, sahasında da Roma'ya 4-0 yenildi.



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