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Udinese'nin gözü Dorukhan'da

6 saat önce

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, Dorukhan Toköz'ü takip ediyor.

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İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, Dorukhan Toköz'ü takip ediyor. Sezon başında bu futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen ancak hedefine ulaşamayan İtalyan ekibi, sakatlığı bulunan yıldız futbolcuyu yakından takip ediyor. Dorukhan'ın iyileşme sürecini takip eden ve bu futbolcunun sahalara dönüşüyle ilgili bilgi alan Udinese'li yetkililer, Dorukhan'ın devre arasında çalışmalara başlayacağını öğrendi. Dorukhan konusunda ocak ayında Beşiktaş'ın kapısını çalmayı hedefleyen Udinese, genç oyuncunun sakatlık raporuna göre transferi yaz sezonuna da bırakabilir. Ancak Beşiktaş Yönetimi de Dorukhan konusunda aceleci davranmak istemiyor. Devre arasında düz koşulara başlaması beklenen yıldız oyuncunun, yazın gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım kadrosunda yer alması halinde değerinin artacağını düşünen yöneticiler, özellikle Dorukhan'ın sakat olması nedeniyle fırsat kollayan ekiplerin transfer taleplerini değerlendirmeyi düşünmüyor.


İtalya Serie A, Dorukhan Toköz, Udinese, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:57 
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