Udinese, Takımı Yeniden Igor Tudor'a Emanet Etti
1 saat önce
İtalyan temsilcisi Udinese, Davide Nicola'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'u getirdi.
İtalyan temsilcisi Udinese
, Davide Nicola'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor
'u getirdi.
Seria A ekiplerinden Udinese yeniden Hırvat teknik adam Igor Tudor'a emanet edildi. Davide Nicola ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışına giren Udinese, Tudor ile anlaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Dacia
Arena'da Tudor için imza töreni yapılacağı duyuruldu.
40 yaşındaki teknik adam 2017-2018 sezonunda da Udinese'yi çalıştırmıştı. Tudor ayrıca 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Galatasaray
'ın başındaydı.
Udinese, ligde geride kalan 28 haftada bir maç eksikle 16. sırada bulunuyor. İtalyanlar bu süreçte 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:41 Kaynak: İHA
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