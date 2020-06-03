Udoh sürprizi! CSKA transferi açıklayınca Fenerbahçe...

Adı CSKA Moskova ve Fenerbahçe ile anılan Ekpe Udoh'ta son dakika gelişmesi... Takvim'in haberine göre; CSKA, Sırp pivot Nikola Milutinov'u transfer edince Fenerbahçe'nin şansı arttı.



Geçtiğimiz günlerde Anadolu Efes ile de adı geçen Udoh için resmi açıklama geldi. Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, kariyerine Çin'de devam eden 32 yaşındaki Udoh ile ilgili yaptığı, "Herhangi bir transfer görüşmemiz bulunmamaktadır. Önümüzdeki sezonun takımını düşünmek için erken." şeklinde konuştu.



Anadolu Efes'in gelecek sezonla ilgili kadro yapılanmasına da değinen Yılmaz, "Kadromuzu korumayı istiyoruz. Başarılı sezon geçiren takımımızı dağıtmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin THY Euroleague şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Ekpe Udoh, finalin MVP'si seçilmişti.



