Udunun kırılan parçasını bulamayan müzisyen enstrümanın üretimine başladı - Son Dakika

Udunun kırılan parçasını bulamayan müzisyen enstrümanın üretimine başladı

06.12.2020 11:21

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren 58 yaşındaki udi Cengiz Erendor, çaldığı enstrümanın bulamadığı kırılan parçasını yaptırmak için çabaladığı sürecin sonunda ut üretim atölyesi kurdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren 58 yaşındaki udi Cengiz Erendor, çaldığı enstrümanın bulamadığı kırılan parçasını yaptırmak için çabaladığı sürecin sonunda ut üretim atölyesi kurdu.

Aslen Ankaralı olan Cengiz Erendor, uzun yıllar önce Bodrum'a yerleşti. Savcı olan babasının müziğe olan merakından etkilenen Erendor, çocukluğunda keman çalarak müziğe başladı.

İkinci enstrünmanı olan ut çalmaya 16 yaşında başlayan Erendor, kendisini bu alanda geliştirerek profesyonel bir udi oldu.

Bu enstrümanı o günden sonra hiç elinden bırakmayan, bir çok mekanda sahne alan, yerel bir televizyon kanalında da yıllarca müzik programı yapan Erendor'un hayatı, iki yıl önce kırılan udunun parçasını bulamamasıyla değişti.

Udun tellerini tutan parçayı uzun süre arayan Erendor, malzemeyi bulamayınca bunu bir marangoz arkadaşına yaptırdı. Erendor, kendisine ilham veren bu olay sonrasında ut tamir ve yapım atölyesi kurmaya karar verdi.

İlk olarak evinin alt katında küçük bir alanda bu işi yapmaya başlayan Erendor, daha sonra KOSGEB'in girişimcilik kursunu tamamlayıp, hibe desteği aldı. Erendor, böylece Turgutreis Mahallesi'nde ut yapımı atölyesini hayata geçirdi.

Yıllardır ut çaldığını ifade eden Erendor, AA muhabirine, çaldığı enstrünmanı üretiyor olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Atölye açmasına udunun kırılan bir parçasının sebep olduğunu anlatan Erendor, "Bir gün udumun alt eşiği olan tellerin bağlı olduğu bölüm kırıldı. Çok aradım ancak bir türlü bulamadım. Bu parça benim için çok önemliydi. Bu parçayı marangoz arkadaşıma yaptırdım. Sonra kendime 'ben bu udu yaparım' dedim ve bu işe başladım." diye konuştu.

"Yaptığım udun sesini hissetmek büyük keyif veriyor"

Atölyesini KOSGEB desteğiyle açtığını ifade eden Erendor, şöyle konuştu:

"İşler ilerlemeye ve güzel gitmeye başlayınca evin altındaki atölyem yetersiz gelmeye başladı. KOSGEB'in de desteğiyle Turgutreis'te güzel bir atölye açtım. Hakikaten bana çok yardımcı oldular. Zamanımın çoğunluğu atölyede geçiyor. Büyük zevkle udlar yapıyorum ve yeni sesler araştırıyorum. Hayatımın 40 yıldan fazlasını bu enstrümana ayırdım. Udu elime alıp nasıl olduğunu görmek, o sesi hissetmek çok büyük keyif veriyor. Sipariş üzerine de çalışıyorum. Ut yapımında ıhlamur, vengi, maun ve ceviz gibi birçok ağaç türleri kullanıyorum. Yaklaşık bir ayda tamamladığım udun testini yaparken ayrı bir keyif alıyorum. Şu anda klasik ut yapıyorum ancak bu işte kendimi daha da geliştirmeyi ve yeni modeller tasarlamayı planlıyorum."

Ürettiği udu mutlaka bir sanatçı arkadaşına da test ettirdiğini belirten Erendor, arkadaşının çalmaktan keyif aldığını görünce heyecanlandığını ve mutlu olduğunu dile getirdi.

İktisat tahsili yapmasına rağmen müzisyenliği seçen Erendor, 2 çocuğunun da kendisi gibi sanatçı olmasını istediğini sözlerine ekledi.

Udunun kırılan parçasını bulamayan müzisyen enstrümanın üretimine başladı
Udunun kırılan parçasını bulamayan müzisyen enstrümanın üretimine başladı
Udunun kırılan parçasını bulamayan müzisyen enstrümanın üretimine başladı
Udunun kırılan parçasını bulamayan müzisyen enstrümanın üretimine başladı

Bodrum, yerel, Savcı, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Udunun kırılan parçasını bulamayan müzisyen enstrümanın üretimine başladı - Son Dakika


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