Udyr güncellemesine ait oynanış, çizimler ve hikâye tasarımlarına ilk bakış atıldı!

Bildiğiniz üzere Riot ve LoL geliştirici ekibi Udyr'ı baştan tasarlamaya başladı, dün paylaşılan geliştirici notları ile birlikte Udyr güncellemesine ait oynanış, çizimler ve hikaye tasarımlarına ilk bakış atıldı.

Riot güncellenecek şampiyonun ilk bakışı erkenden yapmak istediklerini ve topluluktan geri dönüşler beklediklerini belirtti. Sebebi olarak da her güncellemede olduğu gibi bu güncellemede de topluluğun fikirleri göz önüne alınarak adımlar atılacak. Peki geliştiricilerin şampiyon hakkında nasıl düşünceleri var gelin beraber bakalım.

Udyr'in oynanış güncellemesinde şunlar yapılacak: Çeşitlilik(daha fazla heyecanlı an) eklenecek ve teması oyun içinde daha iyi temsil edilecek. Koruncak yönler ve özellikler:

Udyr'in yetenek seti duruşlarını değiştiren dört temel yeteneğe sahip olacak (ulti yok).

Udyr'in hedef gerektiren/menzilli yetenekleri veya göze çarpan atılmaları olmayacak (tamamen yakın dövüş odaklı).

Udyr dizilimine bağlı olarak yüksek miktarda hasar verebilecek ve alabilecek.

Udyr farklı duruşlarını geliştirebilecek ve bunu yaptığında oynanışı farklı olacak (kaplan ve anka kuşu gibi).

Udyr'ın tasarımlarında çok büyük değişiklikler olmayacak gibi görünüyor ancak şampiyonun amaç ve gücü farklı bir şekilde yansıtılacak. Geliştiriciler bu konuda birkaç özellik arasında kaldıklarını söylüyorlar. Bunlardan biri eski Udyr gibi hayvan güçleri üzerine kuruluyken bir diğeri Frejlord özelliği taşıyan ilkel bir şaman ve son olarak da Seyyar bir ruh gezgini olacak. Henüz karar verilmese bile geliştiricilerin aklında belirlenmiş bir özellik olduğu söylendi.

Udyr'ın 2022 yılında çıkacağını da belirtti. Bu yüzden sıradaki bakış ve ilerleme yazısı yıl sonuna doğru gelecek gibi görünüyor.