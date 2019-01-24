Son Dakika Haberleri: Uea Başkanı Birol: "Petrol Talebi Günlük En Az 1 Milyon Varil Artacak"

Uea Başkanı Birol: "Petrol Talebi Günlük En Az 1 Milyon Varil Artacak"

1 saat önce

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol, Davos’ta yaptığı değerlendirmede petrol talebinin günlük en az 1 milyon varil artış kaydedeceğine dikkat çekti. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, İsviçre’nin Davos kentinde gerçekleştirilen zirvede petrol piyasasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Petrol talebinin günlük en az 1 milyon varil artış kaydedeceğini belirten Birol, Çin’in petrol talebi açısından “belirsizlik” olduğunu […]The post UEA Başkanı Birol: “Petrol talebi günlük en az 1 milyon varil artacak” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Uea Başkanı Birol:
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol, Davos'ta yaptığı değerlendirmede petrol talebinin günlük en az 1 milyon varil artış kaydedeceğine dikkat çekti.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, İsviçre'nin Davos kentinde gerçekleştirilen zirvede petrol piyasasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Petrol talebinin günlük en az 1 milyon varil artış kaydedeceğini belirten Birol, Çin'in petrol talebi açısından "belirsizlik" olduğunu ifade etti.

ABD'den daha fazla kaya petrolü geleceğinin altını çizen UEA Başkanı, ABD'nin LNG ihracatının çok güçlü bir şekilde arttığını söyledi. Birol, Çin'in Japonya'yı geçerek en büyük doğal gaz ithalatçısı olduğunu belirtti.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:23 

İsviçre, Sektörel
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