UEDAŞ Ar-Ge ekibi siperlik maske üretimine başladı

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ar-Ge merkezinde siperlik maske üretimine başladı.

UEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyondan fazla vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti veren şirket, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Ar-Ge ekibini harekete geçirdi.

UEDAŞ Ar-Ge ekibi tarafından çizimleri yapılan siperlik maskelerin 3 boyutlu yazıcılarla üretimine başlandı.

Üretilen ilk siperlik maskeler UEDAŞ çalışanlarına verilirken, Bursa Şehir Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezlerindeki çalışanlara da maske dağıtıldı.

Saha ekipleri ve ihtiyaç duyan çalışanlar için maske dağıtımı, UEDAŞ'ın hizmet bölgesindeki diğer illerde de sürdürülecek.