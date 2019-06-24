Son Dakika Haberleri: UEDAŞ çalışanlarına çetin arazi şartlarında güvenli sürüş eğitimi
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UEDAŞ çalışanlarına çetin arazi şartlarında güvenli sürüş eğitimi

1 saat önce

UEDAŞ tarafından saha çalışanlarına güvenli sürüş eğitimi verildi.

UEDAŞ çalışanlarına çetin arazi şartlarında güvenli sürüş eğitimi, System.String[]
UEDAŞ tarafından saha çalışanlarına güvenli sürüş eğitimi verildi.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ), müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet için eğitim çalışmalarına devam ediyor. Yıl başından itibaren 594 personelini eğitime tabi tutan şirket, çalışanlarına kullanmış oldukları araç türlerine göre güvenli sürüş eğitimi vererek, elektrik teknisyenlerinin ihbar geldikten sonra hızla hareket ederek arıza noktasına güvenli bir şekilde ulaşmasını hedefliyor.

Özellikle zorlu arazi ve iklim şartlarında araç kullanan personelin saha ve trafikteki araç kullanım şartlarını iyileştirmek için çalışanlarına eğitim veren şirket, ayrıca sepetli ve pick-up araçların mekanik, elektronik kontrol özelliklerini ve performans sınırlarını da öğretiyor. Şirket aracı kullanan personellere verilen eğitime Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da hizmet veren çalışanlar katıldı.Lastik türleri ve özellikleri, fren sistemleri, araçlarda kontrolün kaybedilmesini engellemeye çalışan elektronik sistemler gibi konularda çalışanlarını teorik olarak eğiten UEDAŞ, kaygan yüzeylerde sürüş eğitimi ve manevra kabiliyeti üzerine de uygulamalı eğitimleri personeline sundu. Söz konusu eğitimler 3-4 yıllık periyotlarda, sürüş eğitimi almamış personel sayısının artması sonucu tekrarlanıyor. Uzman eğitmenlerle yapılan organizasyonda, eğitim her grup için bir gün teorik, bir gün pratik eğitim olarak yapıldı. Saha çalışanları, deneyimli eğitmenlerden aldıkları kursu başarı ile tamamladı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:05 Kaynak: İHA
Uludağ, Limak Holding, Güncel
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