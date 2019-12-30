UEDAŞ'dan Marmara Adası açıklaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa UEDAŞ'dan Marmara Adası açıklaması - Son Dakika

UEDAŞ'dan Marmara Adası açıklaması

6 saat önce

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Marmara Adasında yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili açıklamada bulundu.

UEDAŞ'dan Marmara Adası açıklaması, System.String[]

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Marmara Adasında yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili açıklamada bulundu.


Marmara Adası'nda yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili UEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Hizmet bölgemizde yer alan Balıkesir'e bağlı Marmara Adasında yaşanan elektrik kesintisi bir geminin denizaltı kablolarına zarar vermesi ile meydana gelmiştir. Bunun üzerine bölgede Kablo Test Aracı ve cihazlarla yapılan taramada karadan yaklaşık 6 bin 800 metre uzaklıkta patlak olduğu ekiplerimizce tespit edilmiştir." denildi.


Denizaltı hatlarda arıza giderme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle arızaya müdahale noktasında ekiplerin zorlandığını belirten UEDAŞ, aynı zamanda ada da jeneratör kurma çalışmalarının da başladığını bildirdi.


Ayrıca hava muhalefeti nedeniyle Erdek-Marmara- Avşa feribot seferlerinin iptal edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Marmara, Uludağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
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