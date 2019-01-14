Uedaş Ekipleri Zorlu Şartlarda Mücadele Ediyor

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, olumsuz hava şartları sebebiyle elektrik arızalarının mağduriyet yaşatmaması için yoğun çaba gösteriyor.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, olumsuz hava şartları sebebiyle elektrik arızalarının mağduriyet yaşatmaması için yoğun çaba gösteriyor. UEDAŞ ekipleri, Güney Marmara'da hizmet verdiği 4 il ve 55 ilçede teyakkuz halinde.



Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de 35 bin 500 kilometrekarelik alanda elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ arıza ekipleri zor şartlar altında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, 1 metreyi bulan kar altında bölgenin yüksek dağ köylerinde arızalanan elektrik hatlarına anında müdahale ediyor. Arıza olan dağlık bölgeye 4x4 araçlarla ulaşan ekipler, aracın ulaşmadığı alanlara ise sırtlandıkları merdivenle karları yara yara ilerliyor. Metrelerce yükseklikteki elektrik direklerine kimi zaman tırmanarak kimi zaman ise sepetle çıkan ekipler, arızayı onarıp vatandaşların elektriksiz kalmamasını sağlıyor. Büyük gayretle zor şartlarda çalışan UEDAŞ ekipleri kış şartlarında kimseyi elektriksiz bırakmıyor. 4 ilde yaklaşık 3 milyonu aşkın aboneye elektrik dağıtım hizmet veren UEDAŞ, ekipleriyle hangi şart ve koşulda olursa olsun arızaya anında ulaşarak onarıyor. 2010 yılından bu yana bölgenin elektrik dağıtımını üstlenen UEDAŞ, yaptığı yatırımlar ve hayata geçirdiği tedbirler ile arıza sayısında büyük düşüş sağladı.



Yetkililer, kış hazırlıklarının önceden yapıldığını belirterek, "Yapılan çalışmalar kapsamında zarar gören hatlar onarılarak şebekenin kışa hazır olması için gerekli tüm tedbirler alındı. Kriz yönetiminin önceden planlanması ve ekiplerimizin teyakkuz halinde görev yapmasının neticesinde oluşabilecek her türlü arızaya karşı müdahale edebilecek hareket kabiliyetine sahibiz" şeklinde konuştular.



Kaliteli ve kesintisiz enerji hizmetini ulaştırmak için tüm birimlerin özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden UEDAŞ yetkilileri, ekiplerin 24 saat usulüyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.



Ayrıca vatandaşların yaşanan kesinti ve arızalarla ilgili UEDAŞ'ın 186 numaralı ihbar hattı, sosyal medya hesapları, akıllı telefonlardaki mobil uygulaması ve uedas.com.tr adresinden bilgi alabilecekleri ifade edildi. - BURSA

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