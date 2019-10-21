UEDAŞ'ın yeni Mustafakemalpaşa İşletme Müdürü Erkan Türel oldu
2 saat önce
Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) Mustafakemalpaşa İşletme Müdürlüğüne Erkan Türel getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:01 Kaynak: İHA
Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) Mustafakemalpaşa İşletme Müdürlüğüne Erkan Türel getirildi.
Kırıkkale Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu olan Erkan Türel, UEDAŞ'taki kariyerine 2011 yılında başladı. Osmangazi ve Nilüfer Müşteri Hizmetleri Mühendisliği, Kayıp Kaçak Yönetmenliği ve Enerji Müsadesi Bağlantı Yönetmenliği gibi görevlerde yer alan Türel, yönetim kurulu kararı ile Mustafakemalpaşa İşletme Müdürlüğüne atandı. - BURSA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya sert tepki: YPG'ye yardımı neyle izah edecekler? Erdoğan, konuştuğu foruma katılmayanlara sert çıktı: Terörü destekliyorlar Hakkari şehidi memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı Şehit askeri, Erzurum'da 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı