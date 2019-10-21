UEDAŞ'ın yeni Yalova İşletme Müdürü Emre Şenhasırcı oldu
2 saat önce
Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) Yalova İşletme Müdürlüğüne Emre Şenhasırcı getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:27 Kaynak: İHA
Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) Yalova İşletme Müdürlüğüne Emre Şenhasırcı getirildi.
Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu olan Emre Şenhasırcı, UEDAŞ'taki kariyerine 2012 yılında Sistem İşletme Direktörlüğü Bakım Yönetmenliği ile başladı. Son 3 yılda Mustafakemalpaşa İşletme Müdürlüğü görevini yürüten Şenhasırcı, yönetim kurulu kararı ile Yalova İşletme Müdürlüğüne atandı. - YALOVA
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