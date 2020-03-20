UEDAŞ koronavirüs salgınına yönelik önlemlerini hayata geçiriyor - Son Dakika
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UEDAŞ koronavirüs salgınına yönelik önlemlerini hayata geçiriyor

6 saat önce

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), hizmet bölgesinde kesintisiz enerji hizmeti verebilmek amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aldığı önlemler kapsamında Uzaktan Kontrol ve Kumanda Merkezi (SCADA) sistemiyle şebekeyi 24 saat uzaktan gözlemleyerek, arıza onarım ve...

UEDAŞ koronavirüs salgınına yönelik önlemlerini hayata geçiriyor, System.String[]

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), hizmet bölgesinde kesintisiz enerji hizmeti verebilmek amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aldığı önlemler kapsamında Uzaktan Kontrol ve Kumanda Merkezi (SCADA) sistemiyle şebekeyi 24 saat uzaktan gözlemleyerek, arıza onarım ve bakım ekiplerini kritik bölgelere yoğunlaştırdı.

UEDAŞ'tan yapılan açıklamada, şirketin, kesintisiz enerji hizmeti sağlarken saha ekiplerine yönelik sağlık kontrollerini de artırdığı belirtildi.

Arıza onarım ve bakım merkezlerinin yanı sıra araçların da dezenfekte edildiği kaydedilen açıklamada, ekiplerin eldiven takmasının zorunlu hale getirildiği ve vardiya saatlerinde oluşturulan yeni periyodlarla arıza onarım ve bakım merkezlerindeki ekip yoğunluğunun kontrollü hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, dağıtılan enerjinin tamamını uzaktan görüntülenebildiği ve 413 istasyonla tüm ölçüm, izleme, kumanda faaliyetlerinin 24 saat kesintisiz uygulanabildiği SCADA sayesinde kesinti sürelerinin kısaltıldığı belirtildi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:16 Kaynak: AA

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