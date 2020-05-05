UEDAŞ, ramazan ayında da kesintisiz enerji için görev başında - Son Dakika

UEDAŞ, ramazan ayında da kesintisiz enerji için görev başında

LİMAK Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, ramazan ayında da kesintisiz enerji için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yoğun bir nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ saha ekipleri, ramazan ayında da 7 gün 24 saat çalışmalarına devam ediyor. Abonelerine kesintisiz enerji hizmeti sağlamak adına çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, sahur vakti geldiğinde arıza onarım merkezinde sahur yapıp, mesailerine devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evlerinde geçirdiği ramazan ayında UEDAŞ, hizmet bölgesini oluşturan Güney Marmara'da kurduğu SCADA sistemi ile tüm şebekenin uzaktan ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlıyor. Bunun yanı sıra saha çalışanları, kesintilere kısa sürede müdahale ederek vatandaşların mağdur olmasının önüne geçiyor.