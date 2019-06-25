UEDAŞ’tan çalışanlarına güvenli sürüş eğitimi

UEDAŞ tarafından zorlu arazi ve farklı iklim koşullarında müşteri taleplerine hızlı ve güvenli ulaşımın sağlanması için saha çalışanlarına güvenli sürüş eğitimi verildi.

UEDAŞ tarafından zorlu arazi ve farklı iklim koşullarında müşteri taleplerine hızlı ve güvenli ulaşımın sağlanması için saha çalışanlarına güvenli sürüş eğitimi verildi.

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