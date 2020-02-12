UEDAŞ'tan elektrik kesintilerine uzaktan ve hızlı çözüm - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi UEDAŞ'tan elektrik kesintilerine uzaktan ve hızlı çözüm - Son Dakika Ekonomi

UEDAŞ'tan elektrik kesintilerine uzaktan ve hızlı çözüm

6 saat önce

Limak Enerji bünyesinde 4 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), elektrik kesintilerine uzaktan ve anında müdahale ederek arızayı kısa sürede giderebilen sistem kullanıyor.

UEDAŞ'tan elektrik kesintilerine uzaktan ve hızlı çözüm, System.String[]

Limak Enerji bünyesinde 4 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), elektrik kesintilerine uzaktan ve anında müdahale ederek arızayı kısa sürede giderebilen sistem kullanıyor.

Kesinti sürelerini en aza indirmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında geliştirilen SCADA sistemiyle, arızanın giderilmesi için hattın uzaktan beslenmesi sağlanıyor.

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, SCADA Projesi'nin birinci fazıyla Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da kritik noktalarda yer alan 290 dağıtım merkezinin devreye alındığını bildirdi.

SCADA Yaygınlaştırma Projesi kapsamında 2019 yılı itibarıyla devreye alınan istasyon sayısının 413'e ulaştığını belirten Danacı, "Bir önceki yıla göre, 2019'da kesinti sayısı yüzde 24, kesinti süresi yüzde 41 azaldı. Şebekede oluşan arıza sayısı da yüzde 24 azaldı ve her 3 arızadan biri çözüme ulaştı. UEDAŞ'ın çağrı merkezine gelen çağrı sayısı da yüzde 16 azaldı." dedi.

Danacı, bu sistemle hatlarda oluşan arızaların yüzde 37'sinin uzaktan çözüldüğünü vurguladı.

Şebekenin yüzde 48'i SCADA'ya alınarak, dağıtılan enerjinin tamamının uzaktan kontrol edilebilir hale geldiği bilgisini veren Danacı, şunları söyledi:

"Bu yatırımımızla hizmet bölgesi iller kapsamında SCADA sisteminden sorumlu bir yönetici, iki mühendis, 5 operatör ve 15 teknik saha personeli olmak üzere 23 personel istihdam ettik. Tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerini 24 saat kesintisiz izlemeye ve arızalara uzaktan müdahaleye olanak sağlayan sisteme 40 milyon lira yatırım yapılması planlanıyor. Böylece sistemde, 500 istasyona ulaşmayı hedefliyoruz."

Limak Holding, Yalova, Uludağ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün tahliyesine karar verildi
Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak Türkiye'nin koronavirüsün tedavisi için geliştirdiği tanı kiti yurt dışına satılacak Kapalı alanda sigara içene 187 TL, içilmesine müsaade eden işletmeye de 12 bin 938 TL ceza uygulanacak

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:44:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UEDAŞ'tan elektrik kesintilerine uzaktan ve hızlı çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]