UEDAŞ’tan Kars’a kardeşlik köprüsü
1 saat önce
Güney Marmara Bölgesi'nin elektrik dağıtım şirketi Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) "Kardeşim Üşümesin" Projesi kapsamında Kars'ın Merkez ilçesine bağlı Esenkent köyünde 201 çocuğun kışlık giysilerini karşılayarak, batıdan doğuya yardım eli uzattı.
Güney Marmara Bölgesi
'nin elektrik dağıtım şirketi Uludağ
Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) "Kardeşim Üşümesin" Projesi kapsamında Kars
'ın Merkez
ilçesine bağlı Esenkent köyünde 201 çocuğun kışlık giysilerini karşılayarak, batıdan doğuya yardım eli uzattı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:00
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