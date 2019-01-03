Son Dakika Haberleri: UEDAŞ’tan Kars’a kardeşlik köprüsü

UEDAŞ’tan Kars’a kardeşlik köprüsü

1 saat önce

Güney Marmara Bölgesi'nin elektrik dağıtım şirketi Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) "Kardeşim Üşümesin" Projesi kapsamında Kars'ın Merkez ilçesine bağlı Esenkent köyünde 201 çocuğun kışlık giysilerini karşılayarak, batıdan doğuya yardım eli uzattı.

UEDAŞ’tan Kars’a kardeşlik köprüsü, System.String[]
Güney Marmara Bölgesi'nin elektrik dağıtım şirketi Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) "Kardeşim Üşümesin" Projesi kapsamında Kars'ın Merkez ilçesine bağlı Esenkent köyünde 201 çocuğun kışlık giysilerini karşılayarak, batıdan doğuya yardım eli uzattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:00 

Merkez, Uludağ, Marmara Bölgesi, Kars, Ekonomi
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